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Регион 01.06.2022 23:35

ООН одобрила смену международного названия Турции

ООН удовлетворила официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках на Turkiye, сообщил "Анадолу" пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил уведомление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о переименовании. Дюжаррик заявил, что "изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма", пишет агентство.

Таким образом, отмечает издание, отныне название Turkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах.

Накануне Чавушоглу сообщил в твиттере, что Анкара подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках.

Дипломат отметил, что нововведение принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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