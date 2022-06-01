ООН одобрила смену международного названия Турции

ООН удовлетворила официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках на Turkiye, сообщил "Анадолу" пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил уведомление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о переименовании. Дюжаррик заявил, что "изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма", пишет агентство.
Таким образом, отмечает издание, отныне название Turkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах.
Накануне Чавушоглу сообщил в твиттере, что Анкара подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках.
Дипломат отметил, что нововведение принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".
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