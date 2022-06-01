Лавров назвал актуальными принципы ОПЕК+ после консультаций в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что решение ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти обсуждалось на заседании совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и отметил, что принципы взаимодействия в рамках формата ОПЕК+ сохраняют свою актуальность.

"Насчет наших дискуссий здесь с коллегами из аравийских монархий, мы затрагивали эту тему, но исключительно в контексте подтверждения договоренностей, которые уже достигнуты были, и не раз подтверждались между нашими лидерами, по взаимодействию в рамках ОПЕК+", - сказал Лавров на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Министр подчеркнул, что "принципы взаимодействия на этой основе сохраняют свою значимость и актуальность".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК сообщила о том, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти.

Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других производителей в ОПЕК, чтобы прокачивать значительно больше нефти, к чему их призывают США и европейские страны, поскольку вторжение в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, отмечает издание.

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году, пишет WSJ. Не удалось определить, согласится ли Россия на освобождение от производственных целей сделки.

По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены в Персидском заливе начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.

В начале мая ОАЭ и Саудовская Аравия дали четко понять, что ОПЕК+ не сможет увеличить добычу нефти, поскольку для любых изменений нужно единогласное решение. Кроме того, министры энергетики этих стран призывали западные страны, призывающие их увеличить добычу нефти, присмотреться к своим налоговым системам - доля налогов в стоимости топлива растет больше, чем стоимость нефти. ОПЕК также недовольна тем, что ранее Запад призывал мир к отказу от ископаемого топлива, что снизило инвестиции в сектор, и теперь ряд стран не может увеличить добычу. На текущий момент ОПЕК+ отстает от планируемого уровня добычи нефти на 2,6 млн б/с, что составляет порядка 3% мирового спроса на нефть. Свободные мощности по добыче существуют только в основном у ОАЭ и Саудовской Аравии.

По оценке ОПЕК+, на сегодня рынок нефти сбалансирован.

Нынешнее соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года. Ряд стран участвуют в соглашении ОПЕК+, но ограничения на них не распространяются: это Иран и Венесуэла, находящиеся под санкциями США, а также Ливия.