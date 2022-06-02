Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне A+ со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом.
"Поддержку рейтингам Китая оказывают сильная внешняя финансовая позиция страны, устойчивость ее макроэкономических результатов, а также размер экономики, являющейся второй по величине в мире", - говорится в пресс-релизе Fitch.
Среди сдерживающих факторов эксперты агентства отмечают риски для бюджетной и макрофинансовой стабильности, связанные с высоким уровнем долга в негосударственном секторе, а также тот факт, что показатель дохода на душу населения в стране ниже, чем в других государствах, имеющих сопоставимые рейтинги.
Прогноз Fitch на 2022 год предполагает, что экономика КНР вырастет на 4,3% после подъема на 8,1% в 2021 году. Однако аналитики агентства полагают, что темпы экономического роста в стране в этом году могут оказаться более слабыми, чем ожидается, поскольку карантинные ограничения снимаются довольно медленно.
В посольстве Турции в Азербайджане появится атташе по делам ВПК
Татарстан назначил нового постпреда в Азербайджане
Власти Азербайджана готовы за считанные часы наладить поставки газа армянскому населению в Карабахском регионе
В Азербайджане за сутки выявлено 7 новых случаев COVID-19
Пограничники Азербайджана предотвратили контрабанду из Ирана золотых украшений весом 11 кг, задержаны контрабандист и заказчик
Сборная Аргентины по футболу разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Глава МИД Германии выступила за принятие Украины в ЕС
Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ, санкции против Сбербанка
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
«Северсталь» предлагает решения для нефтегазового рынка и инфраструктурных проектов Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ