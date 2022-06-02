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Макроэкономика 02.06.2022 18:24

Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне A+ со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом.

"Поддержку рейтингам Китая оказывают сильная внешняя финансовая позиция страны, устойчивость ее макроэкономических результатов, а также размер экономики, являющейся второй по величине в мире", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Среди сдерживающих факторов эксперты агентства отмечают риски для бюджетной и макрофинансовой стабильности, связанные с высоким уровнем долга в негосударственном секторе, а также тот факт, что показатель дохода на душу населения в стране ниже, чем в других государствах, имеющих сопоставимые рейтинги.

Прогноз Fitch на 2022 год предполагает, что экономика КНР вырастет на 4,3% после подъема на 8,1% в 2021 году. Однако аналитики агентства полагают, что темпы экономического роста в стране в этом году могут оказаться более слабыми, чем ожидается, поскольку карантинные ограничения снимаются довольно медленно.

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Тэги: КИТАЙ, FITCH, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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