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СНГ 02.06.2022 12:03

Россия поставила в Беларусь модернизированные гаубицы по новым контрактам

"Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") передал министерству обороны Белоруссии самоходные гаубицы 2С3М "Акация", сообщили в пресс-службе УВЗ.

"В рамках выполнения двух контрактов 2022 года "Уралтрансмаш" отправил самоходные гаубицы 2С3М "Акация" после капитального ремонта в Республику Беларусь", - заявили в пресс-службе.

"В машине усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению", - сказал гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров, слова которого процитировали в пресс-службе.

30 декабря 2021 года "Уралтрансмаш" сообщил о завершении поставок Белоруссии модернизированных САУ "Акация" после ремонта и модернизации в рамках контракта за 2020-2021 годы.

2С3 "Акация" была принята на вооружение в СССР в 1972 году. В 1975 году самоходная гаубица была модернизирована до уровня 2С3М. Сегодня "Уралтрансмаш" выполняет капитальный ремонт изделий 2С3М, а также модернизацию "Акации" 2С3 до уровня 2С3М, добавили в пресс-службе.

"Акация" - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.

На модернизированной гаубице увеличен возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов. Кроме того, изменена конфигурация, и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, на крышу башни перенесена антенна радиосвязи, радиостанция Р-123 заменена на радиостанцию Р-123М.

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