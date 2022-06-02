Главы МИД Китая и Австралии в борьбе за влияние в регионе продолжают поездки по странам Тихого океана

Главы МИД КНР Ван И и Австралии Пенни Вонг одновременно совершают турне по странам Тихого океана на фоне борьбы за влияние в регионе Пекина и Канберры, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Австралия и Китай продолжают в четверг дипломатическое соперничество в Тихом океане - их министры иностранных дел отдельно друг от друга посещают островные государства региона", - отмечает AP.

Так, в четверг Ван И в рамках турне по восьми государствам региона прибыл в Папуа - Новую Гвинею для переговоров с властями. В свою очередь The Guardian отмечает, что этой стране в июле предстоят парламентские выборы, а экс-премьер Питер О`Нил, который намерен вновь бороться за пост премьера, подверг критике время визита Ван И. О`Нил подчеркнул, что Папуа - Новой Гвинее нельзя заключать какие-либо соглашения с Китаем до выборов; также он выступил против того, чтобы Пекин оказывал помощь стране в сфере безопасности при проведении выборов.

При этом, отмечает The Guardian, Папуа - Новая Гвинея поддерживает оборонные связи с Австралией, которая ранее согласилась провести модернизацию военно-морской базы. Одновременно с тем Папуа - Новая Гвинея намерена расширить поставки сжиженного природного газа Китаю.

Между тем, глава МИД Австралии Вонг прибыла на Самоа, а затем направится на Тонгу: ранее в этих двух странах побывал глава МИД КНР.

Вонг заявила журналистам, что Австралия уважает право суверенных государств принимать собственные решения в сфере безопасности. Однако, по ее словам, такие решения могут повлиять на общую обстановку в регионе, поэтому важно проводить "коллективное рассмотрение таких вопросов".