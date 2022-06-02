Армения прекратит передавать Минобороны США образцы опасных патогенов

Армения намерена отказаться от выполнения обязательств передавать Минобороны США образцы опасных патогенов, которые собраны в республике. Армянское правительство предполагает подписать соответствующий протокол к соглашению с США от 2010 года "О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия".

Предложение подписать данный протокол правительство Армении одобрило на заседании в четверг.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 4 соглашения, Армения обязывалась передавать министерству обороны США требуемые образцы опасных патогенов, которые собраны в Армении в профилактических, военных и мирных целях, а также эпидемиологические данные. В ближайшее время в Армении будет принят всеобъемлющий закон по регулированию сферы биологической безопасности и закрепляющий отсутствие у Армении каких-либо обязательств по передаче какой-либо стране образцов патогенов. В целях обеспечения сбалансированной политики в сфере биологической безопасности в соглашение внесены поправки, которыми Армения не будет передавать образцы патогенов", - говорится в обосновании решения.

Отмечается, что изменения полностью соответствуют внешней политике Армении и ее международным обязательствам.

Профильным министерствам поручено подготовить подписание протокола.