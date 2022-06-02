Агентство социальных услуг направит 2 млн манатов на закупку автомобилей для инвалидов

ПЮЛ «Агентство социальных услуг» направит почти 2 млн манатов на закупку легковых автомобилей для лиц с инвалидностью.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО «Азермаш».
Сумма контракта -1 млн 999 тыс. 998,26 манат.
Э.Шафиев
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