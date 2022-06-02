Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8119 RUR   0.0268 GBR   2.1225 TRY   0.1035

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 115.26 +0.59 Brent 116.29 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 02.06.2022 12:15

Агентство социальных услуг направит 2 млн манатов на закупку автомобилей для инвалидов

ПЮЛ «Агентство социальных услуг» направит почти 2 млн манатов на закупку легковых автомобилей для лиц с инвалидностью.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО «Азермаш».

Сумма контракта -1 млн 999 тыс. 998,26 манат.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АГЕНТСТВО, ИНВАЛИДЫ, АВТОМОБИЛИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az