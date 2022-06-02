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Бизнес и законодательство 02.06.2022 12:43

Карбамидный завод SOCAR в 2022г увеличит поставки на внутренний рынок в 4 раза

Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant по итогам пяти месяцев 2022 года поставил на внутренний рынок 100 тыс. тонн азотных удобрений, заявил директор предприятия Хаял Джафаров.

«Если в 2021 году на местный рынок было поставлено всего 48 тыс. тонн азотных удобрений, то за истекший период текущего года поставки увеличились до 100 тыс. тонн»,- сказал Джафаров журналистам в четверг.

«Такой рост потребления на внутреннем рынке связан с увеличением посевных площадей, а также освоением освобожденных территорий», - сказал Джафаров.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, по итогам текущего года на внутренний рынок будет поставлено порядка 200 тыс. тонн азотных удобрений (рост в 4 раза по сравнению с 2021 годом – ИФ).

Он также подчеркнул, что местные фермеры приобретают удобрения по цене 420 манатов ($250) за тонну, тогда как его цена в Черноморском бассейне в настоящее время выросла до $550-650 за тонну.

По его словам, в настоящее время предприятие работает на 90-95% своей мощности.

Джафаров также сообщил, что в 2021 году завод останавливал производство в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. «В этом году ремонта не планируется и завод работает в оптимальном режиме и без перерывов», - добавил он.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) из собственных средств.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРБАМИД, ПОСТАВКИ

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