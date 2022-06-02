Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!

Предоставляющий услуги малому и среднему бизнесу, AccessBank, как лидер микрофинансирования в Азербайджане, запускает новую кампанию для поддержки предпринимателей. В рамках акции предприниматели получают скидку до 3% на бизнес-кредиты.
Наряду со скидкой предпринимателям предлагаются микро- и агрокредиты до 10 тыс. манат без поручителя и залога.
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