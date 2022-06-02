Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!

Предоставляющий услуги малому и среднему бизнесу, AccessBank, как лидер микрофинансирования в Азербайджане, запускает новую кампанию для поддержки предпринимателей. В рамках акции предприниматели получают скидку до 3% на бизнес-кредиты.

Наряду со скидкой предпринимателям предлагаются микро- и агрокредиты до 10 тыс. манат без поручителя и залога.

Акция действует до 30.06.2022.

Для заказа: https://bit.ly/3aCwkXO

Чтобы воспользоваться акцией, вы можете посетить ближайший филиал AccessBank, а также позвонить в 151 Контакт-центр Банка или написать на «whatsapp» номер 055 440 01 51. Информация о продукте также доступна на сайте Банка www.accessbank.az или в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn)