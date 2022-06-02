Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8119 RUR   0.0268 GBR   2.1225 TRY   0.1035

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 115.26 +0.59 Brent 116.29 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

02.06.2022 12:59

Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!

Предоставляющий услуги малому и среднему бизнесу, AccessBank, как лидер микрофинансирования в Азербайджане, запускает новую кампанию для поддержки предпринимателей. В рамках акции предприниматели получают скидку до 3% на бизнес-кредиты.

Наряду со скидкой предпринимателям предлагаются микро- и агрокредиты до 10 тыс. манат без поручителя и залога.

Акция действует до 30.06.2022.

Для заказа: https://bit.ly/3aCwkXO

Чтобы воспользоваться акцией, вы можете посетить ближайший филиал AccessBank, а также позвонить в 151 Контакт-центр Банка или написать на «whatsapp» номер 055 440 01 51. Информация о продукте также доступна на сайте Банка www.accessbank.az или в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn)

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az