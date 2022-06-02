Шахбазов обсудил с Шиппати поэтапное увеличение мощности TAP

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов сообщил, что увеличение мощности Транс-Адриатического газопровода (TAP) будет осуществляться поэтапно.

«На встрече с управляющим директором трубопроводной компании TAP AG Лукой Шиппати (Luca Schieppati) обсудили поэтапное расширение газопровода TAP на основе результатов обязательного рыночного тестирования», - написал Шахбазов в своем аккаунте в твиттер.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», других подробностей встречи министр не привел.

Ранее со ссылкой на коммерческого директора TAP Марию Савову сообщалось ранее, что поэтапное увеличение пропускной способности газопровода в два раза - до 20 млрд кубометров - может занять 45-65 месяцев.

По ее словам, следующий этап обязательного рыночного тестирования для расширения мощностей TAP запланирован на июль 2023 года. «Однако, данный график может быть ускорен при условии, что на этапе продолжающихся общественных консультаций будет проявлен интерес к более раннему началу этого процесса. В таком случае обязательное рыночное тестирование может начаться уже в 2022 году. Мы приглашаем все заинтересованные стороны к участию в продолжающемся (необязательном этапе – ИФ) рыночного тестирования», - заявила она.

Ранее сообщалось, что консорциум TAP AG рассматривает три сценария расширения пропускной способности: ограниченное - до около 14,4 млрд кубометров в год, частичное – до около 17,1 млрд кубометров в год и полное - до около 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок по газопроводу TAP из Азербайджана составил 8,2 млрд кубометров.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP являлся последним компонентом проекта Южный газовый коридор (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров природного газа в год в Европу с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2".

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

А.Азизов