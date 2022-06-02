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ТЭК 02.06.2022 13:21

Шахбазов обсудил с Сийярто поставки газа из Азербайджана в Венгрию

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел в четверг в Баку переговоры с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

«Обсудили с Сийярто закупки (Венгрией – ИФ) в перспективе газа у Азербайджана, а также расширение сотрудничества с компанией MOL», - написал Шахбазов в своем аккаунте в твиттер.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Венгрия неоднократно заявляла о желании покупать газ из Азербайджана. При этом речь шла об объеме до 2 млрд кубометров в год.

Сийярто в феврале 2022 года заявил, что Венгрия рассчитывает в конце 2023 года начать покупку газа у Азербайджана. По его словам, объем поставок в следующем году может составить "пару сотен миллионов кубометров".

Для поставок азербайджанского газа в Венгрию необходимо решить вопрос инфраструктуры. "Необходимо создать новую инфраструктуру, объединяющую Южный газовый коридор (ЮКГ) с венгерским рынком или же обеспечить поставки газа через имеющиеся интерконнекторы, пролегающие через Болгарию и Румынию", - заявил ранее министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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