Посол Азербайджана в Рейкьявике вручил верительные грамоты президенту Исландии

Посол Азербайджана в Великобритании, Ирландии, Исландии и Дании Элин Сулейманов вручил верительные грамоты президенту Исландии Гвюдни Йоханнессону, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию дипмиссии.

«В ходе беседы стороны обсудили перспективы расширения отношений между Азербайджаном и Исландией», - говорится в информации.

Сулейманов заявил, что изучит опыт Исландии по использованию геотермального отопления, отметил, что подобная система может быть применена на освобожденных территориях Азербайджана.

Комментируя слова Йоханнессона о важности проблемы изменения климата, посол заявил, что, по поручению президента Азербайджана, Карабах и Восточный Зангезур в будущем превратятся в безуглеродную зону.

Сулейманов и Йоханнессон также обсудили ситуацию на Южном Кавказе, вопросы энергобезопасности Европы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 июля 2021 года подписал распоряжение о назначении Сулейманова послом в Великобритании, Ирландии, Исландии и Дании.

Э.Шафиев