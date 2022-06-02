Посол Азербайджана в Рейкьявике вручил верительные грамоты президенту Исландии

Посол Азербайджана в Великобритании, Ирландии, Исландии и Дании Элин Сулейманов вручил верительные грамоты президенту Исландии Гвюдни Йоханнессону, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию дипмиссии.
«В ходе беседы стороны обсудили перспективы расширения отношений между Азербайджаном и Исландией», - говорится в информации.
Сулейманов заявил, что изучит опыт Исландии по использованию геотермального отопления, отметил, что подобная система может быть применена на освобожденных территориях Азербайджана.
Комментируя слова Йоханнессона о важности проблемы изменения климата, посол заявил, что, по поручению президента Азербайджана, Карабах и Восточный Зангезур в будущем превратятся в безуглеродную зону.
Сулейманов и Йоханнессон также обсудили ситуацию на Южном Кавказе, вопросы энергобезопасности Европы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 июля 2021 года подписал распоряжение о назначении Сулейманова послом в Великобритании, Ирландии, Исландии и Дании.
Э.Шафиев
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