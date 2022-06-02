Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8119 RUR   0.0268 GBR   2.1225 TRY   0.1035

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 115.26 +0.59 Brent 116.29 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 02.06.2022 18:03

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 25%

Национальный банк Украины (НБУ) в соответствии с ожиданиями рынка в четверг повысил учетную ставку на 1500 базисных пунктов - до 25% с 10%.

"Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых. Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", - сообщил сайт НБУ.

Согласно сообщению, повышение ставки оживит интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и повлияет на инфляцию. Незначительное повышение ключевой ставки, по оценке НБУ, не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии, сформировало бы ожидания дальнейших повышений ставки, привело бы к выжидательной позиции вкладчиков и незначительному интересу к гривневым активам.

В настоящее время, что несмотря на достаточный уровень международных резервов Украины благодаря поступлениям от международных партнеров, усилились риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе, и в отсутствие повышения доходности гривневых активов продолжится быстрое истощение международных резервов и накопление дисбалансов в экономике, полагают в НБУ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az