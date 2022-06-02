Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 25%

Национальный банк Украины (НБУ) в соответствии с ожиданиями рынка в четверг повысил учетную ставку на 1500 базисных пунктов - до 25% с 10%.

"Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых. Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", - сообщил сайт НБУ.

Согласно сообщению, повышение ставки оживит интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и повлияет на инфляцию. Незначительное повышение ключевой ставки, по оценке НБУ, не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии, сформировало бы ожидания дальнейших повышений ставки, привело бы к выжидательной позиции вкладчиков и незначительному интересу к гривневым активам.

В настоящее время, что несмотря на достаточный уровень международных резервов Украины благодаря поступлениям от международных партнеров, усилились риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе, и в отсутствие повышения доходности гривневых активов продолжится быстрое истощение международных резервов и накопление дисбалансов в экономике, полагают в НБУ.