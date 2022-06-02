Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны, сообщают в четверг местные СМИ. В социальных сетях распространено видео, на котором Бейшеналиев идет в сопровождении сотрудников спецназа. Причины задержания не сообщаются. Генеральная прокуратура Киргизии и Госкомитет национальной безопасности страны на данный момент не комментируют ситуацию. Минздрав республики также не располагает информацией. Алымкадыр Бейшеналиев возглавляет Минздрав с 2020 года.

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