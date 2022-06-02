В Азербайджане за сутки выявлено 7 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 785, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 11 случаев заражения.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 19 человек (+ 2 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 53 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 580 тестов на коронавирус против 3 тыс. 948 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 901 тыс. 005 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев