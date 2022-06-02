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ТЭК 02.06.2022 17:02

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты по нефтедобыче на 648 тыс. б/с в июле-августе

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг рекомендовал министрам увеличить квоту по добыче нефти на 648 тыс. баррелей в сутки в июле и августе, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Ранее планировалось, что квота будет увеличена на 432 тыс. б/с.

Другой собеседник агентства подтвердил эту информацию, заметив, что квота будет распределена на все страны-участницы ОПЕК+.

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