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Дальнее зарубежье 02.06.2022 17:15

Вашингтон выступает против военной операции Турции на севере Сирии

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг сообщила Анкаре, что Вашингтон выступает против турецких военных операций на севере Сирии, поскольку они могут еще больше дестабилизировать обстановку в регионе и подорвать усилия по борьбе с ИГ.

"Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд поговорила с заместителем главы МИД Турции Седатом Оналом. (...) Она высказалась против возобновленных военных операций в северной Сирии, которые могут привести к дополнительному перемещению населения, еще больше дестабилизировать и без того неустойчивую обстановку в регионе, а также подорвать усилия международной коалиции по борьбе с ИГ", - говорится в пресс-релизе, распространенном постпредством США в ООН.

Она подчеркнула, что США понимают законные интересы Турции в сфере безопасности и призывают решать вызывающие обеспокоенность проблемы с помощью диалога и дипломатии.

Кроме того, Томас-Гринфилд выразила признательность Анкаре за поддержку сирийских беженцев.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении новой антитеррористической операции на севере Сирии.

С 2016 года Турция провела уже три военные операции против курдских военизированных формирований на Севере Сирии. Эти формирования, которые Анкара считает террористическими, были союзниками США во время операций против группировки ИГ на сирийской территории.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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