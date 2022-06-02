Austrian Airlines в четверг отменила свыше 50 рейсов

Austrian Airlines в четверг отменила 52 рейса из примерно 400 из-за информационных встреч профсоюзов с летным и наземным персоналом, сообщила авиакомпания.

Эти действия затрагивают только маршруты малой и средней дальности, а дальнемагистральные рейсы не пострадают. По данным авиаперевозчика, отмены затронут около 5,2 тыс. пассажиров.

По данным австрийских СМИ, на прошлой неделе профсоюз Vida потребовал улучшения условий труда и повышения заработной платы после сокращений, которые были введены во время пандемии COVID-19.

Austrian Airlines входит в группу Deutsche Lufthansa AG.