Глава МИД Германии выступила за принятие Украины в ЕС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок дала понять, что считает необходимым дать Украине статус кандидата в участники ЕС, сообщив, что Европейская комиссия в консультациях со странами-членами союза может сделать такое предложение.
"Недостаточно просто сказать: вы являетесь частью Европы. Необходимо сказать: вы являетесь частью ЕС", - сказала Бербок в четверг на форуме телерадиокомпании WDR Europaforum.
При этом она указала, что "скидок" при вступлении в ЕС для Украины не будет.
"Скидки быть не может. Но в этот момент все мы как Европейский Союз должны выступить за то, чтобы не закрывать дверь перед носом", - указала министр.
В этот "исторический момент" Германия должна поддержать Украину, уверена министр.
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