Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ, санкции против Сбербанка

Постпреды стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против РФ, в него вошли частичное эмбарго на нефть из России, санкции в отношении Сбербанка, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В ЕС постпреды одобрили частичное эмбарго на российскую нефть и санкции в отношении Сбербанка", - сообщает Bloomberg.

Также отмечается, что патриарх Кирилл не попал в список лиц, в отношении которых вводятся санкции. Ранее сообщалось о том, что Венгрия настаивает, чтобы он не попал в новый пакет санкций ЕС.

Западные СМИ отмечают, что окончательное утверждение и официальная публикация этих мер ожидаются в пятницу.