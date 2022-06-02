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Дальнее зарубежье 02.06.2022 19:43

Правительство Эстонии оказалось на грани развала

Правящая в Эстонии коалиция распалась, хотя правительство еще действует, заявил журналистам в четверг президент республики Алар Карис.

"Эстония вступила в эпоху правления без коалиции. Коалиция распалась, хотя правительство все еще действует", - сказал президент.

Карис отметил, что к такому выводу он пришел после того, как входящая в коалицию партия Центра в среду проголосовала вместе с оппозицией против утвержденного правительством закона о начальном образовании.

По его словам, "Эстонии сейчас как можно скорее нужна правящая коалиция, характеризующаяся волей к принятию решений и способностью принимать решения".

Глава государства сообщил, что в последние дни разговаривал с лидерами парламентских партий и отметил, что "все они понимают всю глубину государственного кризиса и ищут решения".

Карис подчеркнул, что это особенно важно в условиях, когда "вместе с союзниками по НАТО и Европейскому союзу Эстония переживает худший за последние десятилетия кризис безопасности", вызванный действиями России в отношении Украины.

Он не исключил, что "через три-четыре месяца мы, вероятно, увидим эскалацию социально-экономических проблем, когда счета за электричество, пространство и газ снова поставят многих людей в затруднительное положение и поставят вопрос о том, как они могут справляться в повседневной жизни. Понятно, что необходимо также решить, за счет чего покрыть растущие расходы бюджета".

Президент выразил надежду, что парламентские партии проведут консультации, "которые вернут в Эстонию коалицию и правительство, способное с полной ответственностью выполнять работу государственного управления".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОАЛИЦИЯ, РАСПАД

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