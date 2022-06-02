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Финансы 02.06.2022 18:18

НБКО «International» планирует размещение облигаций на 2 млн манатов

НБКО ЗАО «International» планирует 7 июня размещение облигаций на 2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже (БФБ), на площадке которой будут размещаться ценные бумаги.

2 июня 2022 года решением Листингового комитета БФБ облигации НБКО ЗАО «International» на 2 млн манатов были включены в листинг в сегменте стандартного рынка.

Облигации эмитируются со сроком обращения 18 месяцев.

Эмиссия разделена на 20 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.

Доходность по облигациям составляет 13%, купонные выплаты - раз в квартал.

Андеррайтером размещения выступит ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".

НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Председатель правления – Ниджат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 3 млн манатов, активы – 14 млн 733,326 тыс. манатов (на конец 2020 года).

Х.Насирзаде


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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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