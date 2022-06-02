Восстановление добычи нефти в РФ в июне относительно предыдущих месяцев будет максимальным - Новак

Темпы добычи нефти в начале июня позволяют рассчитывать на максимальное восстановление ее производства относительно показателей последних месяцев, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" по итогам визита в Турцию.

"У нас несколько снизилась добыча в марте и апреле. В мае мы частично восстановили добычу. В июне месяце мы видим еще большее восстановление. Мы находим точку равновесия в той ситуации, которая складывается ввиду ограничений, смены логистических цепочек, удорожания фрахта. Думаю, в июне у нас будет максимальное восстановление относительно предыдущих уровней", - сообщил Новак.