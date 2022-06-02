Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в июле увеличится до 706 тыс. б/с

Квота Азербайджана в июле 2022 года по добыче в рамках сделки ОПЕК+ увеличится на 10 тыс. б/с – до 706 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.
«Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 29-ом заседании об увеличении в июле-августе 2022 года добычи нефти на 648 тыс. б/с (всеми участниками сделки - ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в июле 2022 года увеличится на 10 тыс. б/с, до 706 тыс. б/с», - говорится в сообщении ведомства.
Минэнерго отмечает, что с увеличением на 10 тыс. б/с суточной добычи в июле, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в июле 2022 года от показателя октября 2018 года составит 12 тыс. б/с.
«30-ое заседание министров стран-участниц сделки ОПЕК+ состоится 30 июня», - подчеркивает ведомство.
Х.Насирзаде
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