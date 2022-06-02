Акции "Северстали" упали более чем на 12% (до 841 рубля за штуку) на фоне включения Алексея Мордашова и подконтрольных ему компаний в санкционный список США.
Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, помимо Мордашова под блокирующими санкциями с сегодняшнего дня находятся его сыновья Никита и Кирилл, а также Марина Мордашова.
Также в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".
Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.
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