Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8119 RUR   0.0268 GBR   2.1225 TRY   0.1035

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 115.26 +0.59 Brent 116.29 +0.69

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 02.06.2022 19:01

Акции "Северстали" упали более чем на 12% на фоне включения Мордашова и подконтрольных ему компаний в санкционный список США

Акции "Северстали" упали более чем на 12% (до 841 рубля за штуку) на фоне включения Алексея Мордашова и подконтрольных ему компаний в санкционный список США.

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, помимо Мордашова под блокирующими санкциями с сегодняшнего дня находятся его сыновья Никита и Кирилл, а также Марина Мордашова.

Также в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".

Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СЕВЕРСТАЛЬ, АКЦИИ, ПАДЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az