Акции "Северстали" упали более чем на 12% (до 841 рубля за штуку) на фоне включения Алексея Мордашова и подконтрольных ему компаний в санкционный список США.

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, помимо Мордашова под блокирующими санкциями с сегодняшнего дня находятся его сыновья Никита и Кирилл, а также Марина Мордашова.

Также в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании - "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".

Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold - до 1 июля.