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ТЭК 02.06.2022 19:15

Запасы нефти в США снизились на 5,07 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей - до 414,73 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 711 тыс. баррелей и составили 219 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 529 тыс. баррелей, до 106,39 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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