AZAL и Buta Airways с середины июня возобновляют полеты из Азербайджана в Россию

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» заявили о возобновлении авиасообщения с рядом городов России, сообщает пресс-служба компании.
“Авиакомпании AZAL и Buta Airways с 15 июня поэтапно возобновляют программу полетов из Международного аэропорта Гейдар Алиев (Баку - ИФ) в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань”, - отмечается в информации.
Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться на ежедневной основе в московские аэропорты Домодедово и Внуково. Рейсы авиаперевозчика из Баку в Санкт-Петербург будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Лоукостер Buta Airways также с этой даты с периодичностью два раза в неделю начнет летать в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), Минеральные Воды (вторникам и воскресеньям) и Казань (по средам и субботам).
AZAL и Buta Airways прекратили полеты в Россию с марта 2022 года.
Х.Насирзаде
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