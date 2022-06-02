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Транспорт и связь 02.06.2022 19:42

AZAL и Buta Airways с середины июня возобновляют полеты из Азербайджана в Россию

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» заявили о возобновлении авиасообщения с рядом городов России, сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпании AZAL и Buta Airways с 15 июня поэтапно возобновляют программу полетов из Международного аэропорта Гейдар Алиев (Баку - ИФ) в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань”, - отмечается в информации.

Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться на ежедневной основе в московские аэропорты Домодедово и Внуково. Рейсы авиаперевозчика из Баку в Санкт-Петербург будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Лоукостер Buta Airways также с этой даты с периодичностью два раза в неделю начнет летать в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), Минеральные Воды (вторникам и воскресеньям) и Казань (по средам и субботам).

AZAL и Buta Airways прекратили полеты в Россию с марта 2022 года.

Х.Насирзаде


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Тэги: AZAL, РФ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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