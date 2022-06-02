Баку намерен расширять стратегическое партнерство с Римом - Алиев

Официальный Баку намерен расширять двустороннее сотрудничество со стратегическим партнером - Римом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Азербайджан намерен и дальше расширять многогранное партнерство с дружественной Италией. Сегодня есть хорошие перспективы для развития нашей взаимовыгодной деятельности. Несомненно, используя имеющийся потенциал в области экономики, энергетики и других сферах, в частности, возможности в ненефтяном секторе мы можем наполнить наше сотрудничество новым содержанием”, - отметил Алиев в четверг в поздравительном письме итальянскому президенту Серджо Маттарелле по случаю национального праздника Италии.

Алиев высоко оценил уровень развития азербайджано-итальянского стратегического партнерства, подчеркнув успешное взаимодействие и достигнутые успехи в экономической, торговой и энергетической сферах.

“Убежден, что благодаря совместным усилиям наши дружественные связи, построенные на здоровой основе, и впредь будут развиваться и укрепляться как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза”, - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде