Нефть перешла к росту на данных о сокращении запасов в США, Brent у $117,2 за баррель

Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, участники рынка оценивают решение ОПЕК+ ускорить темпы роста добычи и данные о падении запасов топлива в Соединенных Штатах.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 подорожали на $0,89 (0,77%) - до $117,18 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,86 (0,75%) - до $116,12 за баррель.
Министры ОПЕК+ приняли решение об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки, перенеся рост с сентября. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.
Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.
Тем временем запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.
Товарные запасы бензина снизились на 711 тыс. баррелей, дистиллятов - на 529 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя на 100 тыс. баррелей и повышения второго на 750 тыс. баррелей.
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