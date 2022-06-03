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АПК 03.06.2022 15:37

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 июня повысится до $129,2

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 июня повысится до $129,2 со $121,2 за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень третью неделю сохранится на прежнем уровне - $76,5 за тонну, на кукурузу - повысится до $78,7 с $73,9 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 15 июня.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $383,4 за тонну ($373,2 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $294,3 ($294,3), на кукурузу - $297,5 ($290,7) за тонну.

Размер пошлины на пшеницу рассчитан на основе прогрессивной шкалы, предусматривающей индикативную цену выше $375 за тонну.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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