Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 июня повысится до $129,2 со $121,2 за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень третью неделю сохранится на прежнем уровне - $76,5 за тонну, на кукурузу - повысится до $78,7 с $73,9 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 15 июня.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $383,4 за тонну ($373,2 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $294,3 ($294,3), на кукурузу - $297,5 ($290,7) за тонну.

Размер пошлины на пшеницу рассчитан на основе прогрессивной шкалы, предусматривающей индикативную цену выше $375 за тонну.