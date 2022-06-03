Китай завершает строительство третьего авианосца

Строительство третьего, наиболее современного китайского авианосца, по всей видимости, подходит к концу на судоверфи в Шанхае, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на данные спутниковых снимков.
Снимки за 31 мая, полученные компанией Planet Labs, показывают, что технические работы на корабле близки к завершению. В частности, строительное оборудование у авианосца уже убрали: такой шаг предшествует заполнению водой сухого дока, где находится корабль, и его спуску на воду.
В свою очередь в Центре стратегических и международных исследований - американском аналитическом институте - назвали будущее завершение строительства китайского авианосца "историческим моментом в военной модернизации Китая и символом растущей военной мощи страны".
Строительство корабля идет с 2018 года. Однако в Минобороны США полагают, что окончательно на вооружение авианосец не поступит до 2024 года: вначале его ожидают ходовые испытания.
ВМС КНР за последние годы нарастили присутствие в Индийском океане и в западной части Тихого океана, создали первую зарубежную базу - в Джибути, где также поддерживают военное присутствие США и Япония. AP отмечает, что, хотя по количеству кораблей ВМС КНР являются самыми крупными в мире, по возможностям они уступают ВМС США. Так, на вооружении у США стоят 11 авианосцев, а также девять универсальных десантных кораблей, способных нести вертолеты и самолеты вертикального взлета.
Кроме того, США уделяют все больше внимания региону вокруг Китая, включая Южно-Китайское море, где КНР и ряд других государств ведут территориальные споры.
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