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СНГ 03.06.2022 16:26

Лукашенко выступает за союз ЕС и России без участия США

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за формирование мирового "центра силы" на основе согласия между Европейским союзом и Россией, однако отметил, что этому препятствует политика США.

"Самый оптимальный вариант для Европы (я уже опытный политик) - это единство с Россией и создание огромного центра силы. Технологичный Запад, ресурсная Россия (постсоветское пространство). Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

По его словам, этот сценарий блокируется Соединенными Штатами, которые пользуются огромным влиянием в Европе. "Американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Всё здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу", - сказал Лукашенко.

Он обвинил США в стремлении ослабить Европу при содействии Великобритании и Польши и заявил, что эта политика начала активно осуществляться при предыдущем американском президенте Дональде Трампе.

"Трамп вообще разрушить решил - оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клещи Европу", - сказал президент Беларуси.

Он призвал европейские страны освободиться от американского влияния и договориться с Россией. "Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка", - заявил Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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