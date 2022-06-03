Шольц 9 июня обсудит со Столтенбергом саммит НАТО и Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 9 июня примет в Берлине генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. "В центре встречи будет подготовка саммита НАТО, запланированного на конец июня в Мадриде", - уточнил он. Также стороны обсудят Украину и евроатлантическую безопасность.

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