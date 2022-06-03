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ТЭК 03.06.2022 15:23

Нефть продолжает дешеветь на решении ОПЕК+

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу из-за решения ОПЕК+ ускорить темпы наращивания добычи.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подешевели на $0,74 (0,63%) - до $116,87 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,81 (0,69%) - до $116,09 за баррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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