Нефть продолжает дешеветь на решении ОПЕК+

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу из-за решения ОПЕК+ ускорить темпы наращивания добычи.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подешевели на $0,74 (0,63%) - до $116,87 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,81 (0,69%) - до $116,09 за баррель.
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