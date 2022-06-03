Европа до сих пор посредством TAP получила 12 млрд кубометров газа из Азербайджана – Шипати

Суммарный объем поставок азербайджанского газа в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) составил 12 млрд кубометров, заявил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лукой Шиппати (Luca Schieppati).
«По трубопроводу ТАР до сих пор (с 31 декабря 2020 года – ИФ) поставлено (в Европу – ИФ) 12 млрд кубометров газа. Поставки по ТАР удовлетворяют 10% потребностей Италии и 17% потребностей Греции», - сказал Шиппати в пятницу на Бакинском энергетическом форуме.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», он отметил, что ТАР является «не только проектом диверсификации источников поставок энергоресурсов, но и проектом, стабилизирующим цены».
Шиппати подчеркнул, что в настоящее время ведутся обсуждения по возможности расширения мощности газопровода. «Я считаю, что надо продолжить эту работу чтобы определить, как лучше это сделать», - добавил он.
Ранее сообщалось, что консорциум TAP AG рассматривает три сценария расширения пропускной способности: ограниченное - до около 14,4 млрд кубометров в год, частичное – до около 17,1 млрд кубометров в год и полное - до около 20 млрд кубометров в год.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок по газопроводу TAP из Азербайджана составил 8,2 млрд кубометров.
Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP являлся последним компонентом проекта Южный газовый коридор (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров природного газа в год в Европу с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2".
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Б.Рустамбеков
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