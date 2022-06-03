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Дальнее зарубежье 03.06.2022 20:33

Китай потерял статус крупнейшего кинорынка в мире из-за антиковидных ограничений и цензуры

Северная Америка спустя два года вернула себе звание самого прибыльного рынка для кинокомпаний в мире из-за жестких локдаунов в крупнейших городах Китая.

С начала года по конец прошлой недели совокупные кассовые сборы в североамериканских кинотеатрах достигли $2,461 млрд против $2,458 млрд в Китае, пишет издание Barron`s со ссылкой на данные Comscore Movies.

Ситуация резко изменилась за последний год. Например, в феврале 2021 года, когда почти во всех других странах кинотеатры были закрыты из-за коронавируса, на Китай пришлось 82% всех киносборов в мире, отмечают эксперты Gower Street Analytics. Еще в первом квартале 2022 года сборы в стране были всего на 5% ниже показателей прошлого года, однако в конце марта рынок по сути остановился из-за вспышки коронавируса штамма "омикрон".

Продажи билетов в кинотеатры Китая с начала года рухнули на 40% в годовом выражении, при том, что мировой рынок демонстрирует активное восстановление. Кроме КНР, сокращение сборов фиксируется только на Тайване и в России.

Эксперты опасаются, что восстановление китайского кинорынка может затянуться. Так, власти Шанхая за последнюю неделю ослабили большинство ограничений - работу возобновили магазины, кафе и общественный транспорт. Однако кинотеатры в городе с населением 26 млн человек остаются закрытыми.

"Всякий раз, когда происходит вспышка (коронавируса), кинотеатры закрываются первыми и открываются последними", - сказал пожелавший остаться анонимным управляющий кинотеатра в провинции Цзянсу.

Помимо закрытых заведений, китайский кинорынок страдает от цензуры. В частности, власти не одобрили к показу такие громкие премьеры прошлого года как "Вечные" и "Шан-Чи и легенда десяти колец". Также не был допущен к показу фильм "Топ Ган: Мэверик", ставший лидером североамериканского проката в минувшие выходные - как пишут СМИ, он не прошел цензуру из-за положительного образа американской армии.

"Более интересный вопрос после того, как откроются кинотеатры, будет заключаться в том, насколько велик аппетит китайской аудитории на местные патриотические жизнеутверждающие фильмы и военное кино про самоотверженных героев", - отметил глава центра изучения Китая при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Майкл Берри.

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