Словакия просит у ЕС помощи в смягчении последствий нефтяного эмбарго против РФ

В Братиславе надеются, что ЕС поможет Словакии смягчить последствия от эмбарго на российскую нефть, информируют западные СМИ со ссылкой на Минэкономики республики.
"Эмбарго на нефть одобрили в таком варианте, который будет иметь воздействие на производство и рынок моторного топлива в Словакии", - приводит пресса выдержки из заявления ведомства. "В рамках объявленной политики солидарности мы ожидаем индивидуального доступа к ресурсам REPowerEU (программа европейской энергетической реформы - ИФ)", - отмечается в документе.
СМИ напоминают, что план ЕС REPowerEU призван в том числе оказать содействие в снижении зависимости от российских энергоресурсов.
В министерстве отметили, что словацкая сторона запрашивала для себя отсрочку на введение нефтяного эмбарго в отношении России сроком на три года, однако просьбу Братиславы не приняли.
Окончательная версия шестого пакета санкций предусматривает, что республика сможет продолжить импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба", однако через восемь месяцев поставляемую сырьё можно будет использовать для производства продукции лишь для внутреннего рынка и экспорта нефтепродуктов в соседнюю Чехию еще на протяжении десяти месяцев.
Партия Пашиняна винит оппозицию в столкновениях демонстрантов с полицией
Азербайджан предлагает Швейцарии участвовать в создании новой транспортно-логической инфраструктуры на Южном Кавказе
В Азербайджане за сутки выявлено 6 новых случаев COVID-19
Россияне могут расплачиваться картой «Мир» в отелях Турции - Эрсой
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 530,8 млн - университет Хопкинса
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Mazda отзывает в РФ 19,8 тыс. автомобилей из-за проблем с топливным насосом
Грузия видит себя в составе ЕС через 5-10 лет - Гарибашвили
Макрон призвал ускорить производство вооружения во Франции для укрепления независимости
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ