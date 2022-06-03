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Дальнее зарубежье 03.06.2022 21:30

В странах Ближнего Востока не прекращаются сильные песчаные бури

Мощные пыльные и песчаные бури уже на протяжении двух месяцев не прекращаются в странах Ближнего Востока, не менее четырех человек погибли, более тысячи оказались в больницах, сообщает в пятницу The Guardian.

По данным издания, власти некоторых провинций Ирака из-за сильнейших пыльных бурь вынужденно закрыли школы и учреждения, а 16 мая объявили режим чрезвычайной ситуации. Авиационное ведомство Кувейта приостанавливало вылеты самолетов. В ОАЭ также звучали предупреждения о песчаных бурях. Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, лишь за первые четыре месяца 2022 года песчаные бури накрывали более 35 раз, в то время как прежний рекорд принадлежит 2019 году, но тогда за весь год песчаные бури регистрировались 48 дней.

"Это нас очень тревожит. Песчаные бури влияют не только на одну страну или одно какое-то конкретное место, далеко идущие последствия сказываются во всем мире", - приводит издание слова руководителя школы общественного здравоохранения при Университете штата Невада (США) Муге Акпинара-Эльджи.

Мохаммед Махмуд, директор департамента по климату и водным ресурсам Ближневосточного Института в свою очередь предупредил, что количество бурь будет только увеличиваться из-за сильной засушливости земель, особенно в этом регионе.

"Просто взгляните на небо. Темно-оранжевое апокалиптическое небо, это прямое следствие многочисленных песчаных бурь", - приводит его слова The Guardian.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, БУРИ, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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