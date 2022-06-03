Азербайджан ведет переговоры с партнерами по расширению ЮГК - SOCAR

Азербайджан никогда не использовал природный газ в качестве инструмента для политического давления, в настоящее время Баку ведет переговоры с основными партнерами по вопросу расширения Южного газового коридора (ЮГК), заявил вице-президент компании SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

«Мы никогда не использовали газ в качестве инструмента для политического и военного давления…Несмотря на развитие альтернативных источников энергии, углеводородные ресурсы сохранят свою актуальность и в последующие десятилетия», - заявил Насиров, выступая на Бакинском энергетическом форуме в пятницу.

Он также отметил успешную деятельность Южного газового коридора (ЮГК) и выразил уверенность в том, что следующим шагом станет расширение его мощностей.

«В настоящее время между основными акционерами проекта уже начались обсуждения этого вопроса», - добавил он.

Гендиректор ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» Афган Исаев, в свою очередь, выступая на форуме заявил, что компания рассматривает возможность расширения деятельности Южного газового коридора с акцентом на "зеленую" энергию.

«После того, как будет принято окончательное инвестиционное решение по расширению ЮГК, мы можем рассмотреть переход на новые направления использования данного коридора. До конца лета будет разработана новая стратегия энергоперехода. Новые направления, на которые CQD планирует акцентировать внимание это: возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и переработка (отходы в энергию и очистка воды)»,- сказал он.

Исаев добавил, что в случае принятия решения о расширении ЮГК, то по успешному опыту первого этапа проекта проблем со строительством не возникнет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в $38 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по TAP пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в два раза.

Баку заявлял о готовности увеличить поставки газа в Европу при наличии спроса и контрактов.

Н.Аббасова