Минимум три человека погибли в железнодорожной катастрофе в ФРГ

По меньше мере три человека погибли в железнодорожной катастрофе на юге Германии в Гармиш-Партенкирхене, сообщили представитель земельной управы, которого цитирует телеканал Welt.
По словам источника, есть множество пострадавших.
Поезд следовал в пятницу утром в направлении Мюнхена и по неизвестной причине примерно в 12:15 (14:15) сошел с рельсов, сообщил, в свою очередь, представитель местной полиции. По его словам, перевернулось несколько вагонов.
Другие подробности пока не сообщаются.
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