В Казахстане объявили крупную награду за помощь в поимке брата экс-главы КНБ Масимова

Антикоррупционное ведомство Казахстана просит содействия в поиске беглого экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора Нурлана Масимова, сообщила пресс-служба агентства по противодействию коррупции.
"За совершение особо тяжкого коррупционного преступления разыскивается Масимов Нурлан Мырзаханович, 1973 года рождения (...). За предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.
МРП - месячный расчетный показатель. В настоящее время составляет 1 тыс. 180 тенге. Текущий курс - 432,78/$1.
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении антикоррупционное ведомство просит сообщать по телефонам: call-центр 1424, +7 (7172) 909 260, +7 (727) 278 7300, +7 (707) 978 0808.
22 февраля этого года антикоррупционная служба сообщила, что начала досудебное расследование в отношении Нурлана Масимова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Сообщалось, что его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.
По данным из открытых источников, Нурлан Масимов приходится двоюродным братом экс-главе Комитета нацбезопасности Казахстана Кариму Масимову.
Карим Масимов - бывший глава КНБ республики, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января по подозрению в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий. 8 января он был арестован сроком на 2 месяца, затем арест продлили до 6 мая.
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