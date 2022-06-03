В Азербайджане за сутки выявлено 6 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 791, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 7 случаев заражения.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 29 человек (+ 10 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 49 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 112 тестов на коронавирус против 2 тыс. 580 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 903 тыс. 117 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде