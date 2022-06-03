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Здравоохранение 03.06.2022 16:58

В Азербайджане за сутки выявлено 6 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 791, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 7 случаев заражения.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 29 человек (+ 10 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 49 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 112 тестов на коронавирус против 2 тыс. 580 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 903 тыс. 117 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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