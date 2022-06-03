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Бизнес и законодательство 03.06.2022 17:07

Евросоюз ввел новые санкции в отношении Беларуськалия, БКК, Нафтана и еще 5 компаний

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ввел персональные санкции в отношении ряда крупных компаний, в том числе "Беларуськалия" и "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия").

Соответствующее решение опубликовано в пятницу в официальном журнале ЕС и, таким образом, вступило в силу.

Ограничения введены в отношении 12 физических и 8 юридических лиц Белоруссии.

В частности, под прямые санкции ЕС также подпал находящийся под американскими санкциями белорусский НПЗ "Нафтан", крупнейший в Белоруссии производитель табачных изделий - "Гродненская табачная фабрика "Неман" и частный производитель табачных изделий "Интер Тобако". Санкции также введены в отношении производителя коммунальной автотехники "Белкоммунмаш" и крупнейшего в Белоруссии логистического оператора - госкомпании "Белтаможсервис".

Помимо этого, санкции введены в отношении "Белтелерадиокомпании".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, САНКЦИИ


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