Сторонники Пашиняна блокировали попытку оппозиции провести заседание парламента по отношениям с Азербайджаном и Турцией

Правящая фракция парламента Армении "Гражданский договор" в пятницу провалила созванное оппозицией внеочередное заседание законодательного органа для принятия заявления по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.
Как передает корреспондент "Интерфакса", зарегистрировались 33 депутата из необходимых 54, ни один из представителей правящей фракции не присутствовал в зале заседаний.
В течение четырех часов парламент вновь может попытаться собраться на внеочередное заседание, однако представители оппозиции уверены, что депутаты от правящей фракции вновь будут отсутствовать.
Оппозиционные парламентские фракции Армении "Честь имею" и "Армения" созвали на 3 июня заседание парламента республики в котором будут решены вопросы в рамках процессов карабахского урегулирования, армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.
В правящей фракции "Гражданский договор" заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании.
В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.
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