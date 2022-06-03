Баку и Тегеран подписали меморандум о расширении сотрудничества в газовой сфере

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу провел встречу с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, по итогам встречи между сторонами подписан меморандум по расширению сотрудничества в газовой сфере.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» об этом написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.
«Мы поговорили с министром нефти Исламской Республики Иран Джавадом Оуджи о текущем состоянии и развитии экономических отношений между нашими странами, подписали меморандум по расширению сотрудничества в вопросе природного газа», - написал Джаббаров.
Х.Насирзаде
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