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ТЭК 03.06.2022 17:32

Баку и Тегеран подписали меморандум о расширении сотрудничества в газовой сфере

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу провел встречу с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, по итогам встречи между сторонами подписан меморандум по расширению сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» об этом написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы поговорили с министром нефти Исламской Республики Иран Джавадом Оуджи о текущем состоянии и развитии экономических отношений между нашими странами, подписали меморандум по расширению сотрудничества в вопросе природного газа», - написал Джаббаров.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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