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Дальнее зарубежье 03.06.2022 22:46

Twitter заявила об истечении срока, позволявшего регуляторам заблокировать сделку с Маском

Twitter Inc. заявила о завершении 30-дневного "периода ожидания", в течение которого регуляторы имели возможность заблокировать ее сделку с главой Tesla Inc. Илоном Маском.

В соответствии с действующим законодательствам, Маск и Twitter должны были уведомить Федеральную торговую комиссию (FTC) и министерство юстиции США о планируемой сделке, чтобы регуляторы могли оценить ее с точки зрения потенциальных нарушений антимонопольного законодательства.

Срок, отведенный на проверку сделки регуляторами, истек в ночь с четверга на пятницу, говорится в сообщении Twitter.

Отсутствие регулятивных возражений было условием завершения сделки, отмечают в компании.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая миллиардер заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Завершение сделки все еще требует одобрения регуляторов и акционеров Twitter.

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Тэги: США, TWITTER, СДЕЛКА, РЕГУЛЯТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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