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Регион 03.06.2022 20:45

Россия с 14 июня снимает COVID-ограничения для иностранцев, взъезжающих в РФ авиасообщением и через морские границы

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение о снятии с 14 июня эпидемиологических ограничений на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска.

"Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, оперативным штабом принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград с частотой 1 раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом будут сняты.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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