Цены на нефть прибавляют около 1,7%

Цены на нефть повышаются в пятницу, несмотря на решение стран-членов ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки.
Некоторые аналитики оценили это повышение как недостаточное для компенсации потерь поставок из России, пишет Trading Economics. Добыча в РФ упала на 1 млн баррелей в сутки после начала спецоперации на Украине и, как ожидается, снизится еще больше, когда вступит в силу последний пакет санкций Европейского союза.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:17 подорожали на $1,96 (1,67%) - до $119,57 за баррель. Котировки июльских фьючерсных контрактов на марку WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $2,01 (на 1,72%) - до $118,88 за баррель.
"Скорее всего, ОПЕК+ по-прежнему будет поставлять на рынок значительно меньше нефти, чем предусмотрено соглашением", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
Накануне министерство энергетики США сообщило, что резервы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей. Это стало самым значительным снижением запасов за последние шесть недель.
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