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Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 116.87 +1.61 Brent 117.61 +1.32

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03.06.2022 21:11

Цены на нефть прибавляют около 1,7%

Цены на нефть повышаются в пятницу, несмотря на решение стран-членов ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки.

Некоторые аналитики оценили это повышение как недостаточное для компенсации потерь поставок из России, пишет Trading Economics. Добыча в РФ упала на 1 млн баррелей в сутки после начала спецоперации на Украине и, как ожидается, снизится еще больше, когда вступит в силу последний пакет санкций Европейского союза.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:17 подорожали на $1,96 (1,67%) - до $119,57 за баррель. Котировки июльских фьючерсных контрактов на марку WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $2,01 (на 1,72%) - до $118,88 за баррель.

"Скорее всего, ОПЕК+ по-прежнему будет поставлять на рынок значительно меньше нефти, чем предусмотрено соглашением", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что резервы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей. Это стало самым значительным снижением запасов за последние шесть недель.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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