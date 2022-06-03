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Регион 03.06.2022 23:53

Mazda отзывает в РФ 19,8 тыс. автомобилей из-за проблем с топливным насосом

Российское подразделение японского автоконцерна Mazda (ООО "Мазда Мотор Рус") отзывает в РФ 19,795 тыс. автомобилей из-за проблем в механизме топливного насоса, сообщает федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины моделей 3, 6, CX-5, CX-9, MX-5, изготовленные с апреля 2018 г. по январь 2019 г.

"На автомобилях, которые подпадают под действие данной кампании, рабочее колесо топливного насоса низкого давления может деформироваться, что может вызвать выход насоса из строя. Это, в свою очередь, может привести к прекращению возможности пуска двигателя и/или к его самопроизвольной остановке, что повышает риск попадания в ДТП", - поясняет ведомство причину отзыва.

Водитель может заметить данную неисправность по включению сигнализатора неисправности систем двигателя (Check engine) и/или неравномерной работе двигателя, добавляет Росстандарт.

Уполномоченные представители ООО "Мазда Мотор Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Автовладельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На отзываемых автомобилях бесплатно заменят топливные насосы низкого давления на модифицированные.

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Тэги: РОССИЯ, MAZDA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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