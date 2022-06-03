Швеция и Финляндия должны доказать, что не поддерживают терроризм, снять санкции с Турции - Эрдоган

Швеции и Финляндии следует доказать, что они не поддерживают терроризм, если хотят, чтобы Анкара поддержала их заявку на членство в НАТО, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.

"В ходе телефонного разговора президент Турции и глава НАТО обсудили заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО", - передает агентство "Анадолу". По его данным, Эрдоган заявил Столтенбергу, что Швеция и Финляндия должны показать солидарность с альянсом.

"Швеция и Финляндия должны доказать, что они не поддерживают терроризм, снять санкции против Турции. Они должны продемонстрировать, что готовы показать солидарность с альянсом... Обеспокоенность Анкары в области безопасности в связи с заявками Швеции и Финляндии в НАТО - справедливая и обоснованная", - приводит агентство слова президента Турции.